文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块智能交易基准类CExpertDeleteOrder 

DeleteOrder

删除高空/低空挂单。

virtual bool  DeleteOrder()

返回值

true 如果交易操作已被执行, 否则 false。

注释

它删除挂单 (CTrade 类对象的 OrderDelete(...) 方法)。

实现

//+------------------------------------------------------------------+
//| 删除挂单                                          |
//| 输入:  无。                                                     |
//| 输出: true-如果交易操作成功, 否则 false。    |
//| 备注: 无。                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::DeleteOrder()
  {
   return(m_trade.OrderDelete(m_order.Ticket()));
  }