DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertDeleteOrder 

DeleteOrder

Exclui a ordem pendente Limit/Stop.

virtual bool  DeleteOrder()

Valor de retorno

Verdadeiro se a operação de negociação foi executada, caso contrário falso.

Observação

Exclui a ordem pendente Limit/Stop (método OrderDelete(...) do objeto da classe CTrade).

Implementação

//+------------------------------------------------------------------+
//| Delete limit/stop order                                          |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation successful, false otherwise.     |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::DeleteOrder()
  {
   return(m_trade.OrderDelete(m_order.Ticket()));
  }