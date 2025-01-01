//+------------------------------------------------------------------+

//| Short position close |

//| INPUT: price - price for close. |

//| OUTPUT: true-if trade operation successful, false otherwise. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::CloseShort(double price)

{

if(price==EMPTY_VALUE) return(false);

//---

return(m_trade.Buy(m_position.Volume(),price,0,0));

}