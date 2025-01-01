DocumentaçãoSeções
CExpertCloseShort 

CloseShort

Fecha a posição vendida.

virtual bool  CloseShort(
   double    price    // price
   )

Parâmetros

price

[in]  Price.

Valor de retorno

Verdadeiro se a operação de negociação foi executada, caso contrário falso.

Observação

Fecha a posição vendida (método Buy (...) do objeto da classe CTrade).

Implementação

//+------------------------------------------------------------------+
//| Short position close                                             |
//| INPUT:  price - price for close.                                 |
//| OUTPUT: true-if trade operation successful, false otherwise.     |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CloseShort(double price)
  {
   if(price==EMPTY_VALUEreturn(false);
//---
   return(m_trade.Buy(m_position.Volume(),price,0,0));
  }