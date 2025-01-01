- ChartID
GetDouble
此函数返回相应的对象属性值。对象属性必须是双精度类型。函数有两个变种。
1. 立即返回属性值。
|
double GetDouble(
2. 如果成功, 属性值置于指定的双精度类型变量, 传递引用作为最后的参数。
|
bool GetDouble(
参数
prop_id
[输入] 属性标识符 (ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE 枚举)。
sub_window
[输入] 图表子窗口号码。
value
[输入] 双精度类型变量用于接收请求属性的值。
返回值
已分配到类实例中的图表属性值。如果无分配图表, 则返回 EMPTY_VALUE。
对于第二个函数变种, 如果该属性已赋值到变量, 则返回 true, 否则返回 false。为读取更多有关 出错信息 请调用 GetLastError()。