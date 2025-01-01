DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos de preciosGetDouble 

GetDouble

La función devuelve el valor de la correspondiente propiedad del objeto. La propiedad del objeto debe ser de tipo double. Hay 2 variantes de la función

1. Devuelve inmediatamente el valor de la propiedad.

double  GetDouble(
   ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE  prop_id,          // identificador de la propiedad
   int                         sub_window=0      // número de subventana
   ) const

2. Si se ejecuta correctamente, pone el valor de la propiedad en la variable especificada de  tipo double, pasado por referencia en el último parámetro.

bool  GetDouble(
   ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE  prop_id,        // identificador de la propiedad
   int                         sub_window,     // número de subventana
   double&                     value           // aquí obtenemos el valor de la propiedad
   ) const

Parámetros

prop_id

[in]  Identificador de la propiedad (ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE enumeration).

sub_window

[in]  Número de subventana del gráfico.

value

[in]  Variable de tipo double que recibe el valor de la propiedad solicitada.

Valor devuelto

Valor de la propiedad del gráfico, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún gráfico asignado, devuelve EMPTY_VALUE.

En la segunda variante, la función devuelve true cuando la propiedad se mantiene y el valor se ha puesto en el valor de la variable; en caso contrario devuelve false. Para leer más acerca del error llamar a GetLastError().