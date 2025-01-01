GetDouble

La función devuelve el valor de la correspondiente propiedad del objeto. La propiedad del objeto debe ser de tipo double. Hay 2 variantes de la función

1. Devuelve inmediatamente el valor de la propiedad.

double GetDouble(

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int sub_window=0

) const

2. Si se ejecuta correctamente, pone el valor de la propiedad en la variable especificada de tipo double, pasado por referencia en el último parámetro.

bool GetDouble(

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int sub_window,

double& value

) const

Parámetros

prop_id

[in] Identificador de la propiedad (ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE enumeration).

sub_window

[in] Número de subventana del gráfico.

value

[in] Variable de tipo double que recibe el valor de la propiedad solicitada.

Valor devuelto

Valor de la propiedad del gráfico, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún gráfico asignado, devuelve EMPTY_VALUE.

En la segunda variante, la función devuelve true cuando la propiedad se mantiene y el valor se ha puesto en el valor de la variable; en caso contrario devuelve false. Para leer más acerca del error llamar a GetLastError().