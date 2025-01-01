- ChartID
- Mode
- Foreground
- Shift
- ShiftSize
- AutoScroll
- Scale
- ScaleFix
- ScaleFix_11
- FixedMax
- FixedMin
- PointsPerBar
- ScalePPB
- ShowOHLC
- ShowLineBid
- ShowLineAsk
- ShowLastLine
- ShowPeriodSep
- ShowGrid
- ShowVolumes
- ShowObjectDescr
- ShowDateScale
- ShowPriceScale
- ColorBackground
- ColorForeground
- ColorGrid
- ColorBarUp
- ColorBarDown
- ColorCandleBull
- ColorCandleBear
- ColorChartLine
- ColorVolumes
- ColorLineBid
- ColorLineAsk
- ColorLineLast
- ColorStopLevels
- VisibleBars
- WindowsTotal
- WindowIsVisible
- WindowHandle
- FirstVisibleBar
- WidthInBars
- WidthInPixels
- HeightInPixels
- PriceMin
- PriceMax
- Attach
- FirstChart
- NextChart
- Open
- Detach
- Close
- BringToTop
- EventObjectCreate
- EventObjectDelete
- IndicatorAdd
- IndicatorDelete
- IndicatorsTotal
- IndicatorName
- Navigate
- Symbol
- Period
- Redraw
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- SetSymbolPeriod
- ApplyTemplate
- ScreenShot
- WindowOnDropped
- PriceOnDropped
- TimeOnDropped
- XOnDropped
- YOnDropped
- Save
- Load
- Type
GetDouble
La funzione restituisce il valore della corrispondente proprietà chart. La proprietà oggetto deve essere di tipo double. Ci sono due varianti della funzione.
1. Restituisce immediatamente il valore della proprietà.
|
double GetDouble(
2. In caso di successo, mette il valore della proprietà nella variabile specificata di tipo double, passata per riferimento come ultimo parametro.
|
bool GetDouble(
Parametri
prop_id
[in] Identificatore della proprietà del Chart (dall'enumerazione ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE).
sub_window
[in] Numero sottofinestra Chart.
value
[in] Variabile di tipo double, che ha ricevuto il valore della proprietà richiesta.
Valore di ritorno
Valore della proprietà del grafico assegnato alla istanza della classe. Se non c'è alcuna tabella assegnata, restituisce EMPTY_VALUE.
Per la seconda variante della funzione, restituisce true se viene ricevuto il valore della proprietà, in caso contrario restituisce false. Per saperne di più riguardo l'errore, chiamare GetLastError().