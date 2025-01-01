UsedSeries

Obtém máscara de bits (bitmask) das timeseries usadas.

int UsedSeries()

Valor de retorno

A lista das timeseries usadas como máscara de bits (bitmask).

Observação

Se o bit for definido, as timeseries correspondentes são usadas, se não for definido, as timeseries não são usadas.

As timeseries bit correspondem:

bit 0 - timeseries Open,

bit 1 - timeseries High,

bit 2 - timeseries Low,

bit 3 - timeseries Close,

bit 4 - timeseries Open,

bit 5 - timeseries Time,

bit 6 - timeseries TickVolume,

bit 7 - timeseries RealVolume.