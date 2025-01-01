- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
UsedSeries
Obtém máscara de bits (bitmask) das timeseries usadas.
int UsedSeries()
Valor de retorno
A lista das timeseries usadas como máscara de bits (bitmask).
Observação
Se o bit for definido, as timeseries correspondentes são usadas, se não for definido, as timeseries não são usadas.
As timeseries bit correspondem:
bit 0 - timeseries Open,
bit 1 - timeseries High,
bit 2 - timeseries Low,
bit 3 - timeseries Close,
bit 4 - timeseries Open,
bit 5 - timeseries Time,
bit 6 - timeseries TickVolume,
bit 7 - timeseries RealVolume.