CExpertBase é uma classe base para a CExpert e todas as classes de estratégia de negociação.

Descrição

CExpertBase fornece os dados e métodos que são comuns a todos os objetos do Expert Advisor.

Declaração

   class CExpertBase : public CObject

Título

   #include <Expert\ExpertBase.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CExpertBase

Descendentes diretos

CExpert, CExpertMoney, CExpertSignal, CExpertTrailing

Métodos de classe

Métodos públicos:

Inicialização

 

virtual Init

Instância de classe do método de inicialização.

virtual ValidationSettings

Verifica as configurações

Parâmetros

 

Symbol

Define o símbolo

Period

Define o timeframe

Magic

Define a ID do Expert Advisor

Indicadores e TimeSeries

 

virtual SetPriceSeries

Define ponteiros para timeseries externas (séries de preços)

virtual SetOtherSeries

Define ponteiros para timeseries externos (séries sem preço)

virtual InitIndicators

Inicializa os indicadores e timeseries

O acesso aos Dados Protegidos

 

InitPhase

Obtém a fase atual da inicialização de objeto

TrendType

Define o tipo de tendência

UsedSeries

Obtém máscara de bits das timeseries usadas

EveryTick

Define o flag "Every tick"

Acesso as Timeseries

 

Open

Obtém o elemento das timeseries "Open" pelo índice

High

Obtém o elemento das timeseries "High" pelo índice

Low

Obtém o elemento das timeseries "Low" pelo índice

Close

Obtém o elemento das timeseries "Close" pelo índice

Spread

Obtém o elemento das timeseries Spread pelo índice

Time

Obtém o elemento das timeseries Time pelo índice

TickVolume

Obtém o elemento das timeseries TickVolume pelo índice

RealVolume

Obtém o elemento das timeseries RealVolume pelo índice

Métodos Protegidos:

A inicialização da TimeSeries

 

InitOpen

Método de inicialização das Timeseries Open

InitHigh

Método de inicialização das Timeseries High

InitLow

Método de inicialização das Timeseries Low

InitClose

Método de inicialização das Timeseries Close

InitSpread

Método de inicialização das Timeseries Spread

InitTime

Método de inicialização das Timeseries Time

InitTickVolume

Método de inicialização das Timeseries TickVolume

InitRealVolume

Método de inicialização das Timeseries RealVolume

Métodos de Serviços

 

virtual PriceLevelUnit

Obtém a unidade do nível de preços

virtual StartIndex

Obtém o índice da barra para análise

virtual CompareMagic

Compara a ID do Expert Advisor com o valor determinado

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare