CExpertBase

CExpertBase é uma classe base para a CExpert e todas as classes de estratégia de negociação.

Descrição

CExpertBase fornece os dados e métodos que são comuns a todos os objetos do Expert Advisor.

Declaração

class CExpertBase : public CObject

Título

#include <Expert\ExpertBase.mqh>

Hierarquia de herança CObject CExpertBase Descendentes diretos CExpert, CExpertMoney, CExpertSignal, CExpertTrailing

Métodos de classe

Métodos públicos:

Inicialização virtual Init Instância de classe do método de inicialização. virtual ValidationSettings Verifica as configurações Parâmetros Symbol Define o símbolo Period Define o timeframe Magic Define a ID do Expert Advisor Indicadores e TimeSeries virtual SetPriceSeries Define ponteiros para timeseries externas (séries de preços) virtual SetOtherSeries Define ponteiros para timeseries externos (séries sem preço) virtual InitIndicators Inicializa os indicadores e timeseries O acesso aos Dados Protegidos InitPhase Obtém a fase atual da inicialização de objeto TrendType Define o tipo de tendência UsedSeries Obtém máscara de bits das timeseries usadas EveryTick Define o flag "Every tick" Acesso as Timeseries Open Obtém o elemento das timeseries "Open" pelo índice High Obtém o elemento das timeseries "High" pelo índice Low Obtém o elemento das timeseries "Low" pelo índice Close Obtém o elemento das timeseries "Close" pelo índice Spread Obtém o elemento das timeseries Spread pelo índice Time Obtém o elemento das timeseries Time pelo índice TickVolume Obtém o elemento das timeseries TickVolume pelo índice RealVolume Obtém o elemento das timeseries RealVolume pelo índice

Métodos Protegidos:

A inicialização da TimeSeries InitOpen Método de inicialização das Timeseries Open InitHigh Método de inicialização das Timeseries High InitLow Método de inicialização das Timeseries Low InitClose Método de inicialização das Timeseries Close InitSpread Método de inicialização das Timeseries Spread InitTime Método de inicialização das Timeseries Time InitTickVolume Método de inicialização das Timeseries TickVolume InitRealVolume Método de inicialização das Timeseries RealVolume Métodos de Serviços virtual PriceLevelUnit Obtém a unidade do nível de preços virtual StartIndex Obtém o índice da barra para análise virtual CompareMagic Compara a ID do Expert Advisor com o valor determinado