- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
CExpertBase
CExpertBase é uma classe base para a CExpert e todas as classes de estratégia de negociação.
Descrição
CExpertBase fornece os dados e métodos que são comuns a todos os objetos do Expert Advisor.
Declaração
|
class CExpertBase : public CObject
Título
|
#include <Expert\ExpertBase.mqh>
|
Hierarquia de herança
CExpertBase
Descendentes diretos
Métodos de classe
Métodos públicos:
|
Inicialização
|
|
virtual Init
|
Instância de classe do método de inicialização.
|
virtual ValidationSettings
|
Verifica as configurações
|
Parâmetros
|
|
Define o símbolo
|
Define o timeframe
|
Define a ID do Expert Advisor
|
Indicadores e TimeSeries
|
|
virtual SetPriceSeries
|
Define ponteiros para timeseries externas (séries de preços)
|
virtual SetOtherSeries
|
Define ponteiros para timeseries externos (séries sem preço)
|
virtual InitIndicators
|
Inicializa os indicadores e timeseries
|
O acesso aos Dados Protegidos
|
|
Obtém a fase atual da inicialização de objeto
|
Define o tipo de tendência
|
Obtém máscara de bits das timeseries usadas
|
Define o flag "Every tick"
|
Acesso as Timeseries
|
|
Obtém o elemento das timeseries "Open" pelo índice
|
Obtém o elemento das timeseries "High" pelo índice
|
Obtém o elemento das timeseries "Low" pelo índice
|
Obtém o elemento das timeseries "Close" pelo índice
|
Obtém o elemento das timeseries Spread pelo índice
|
Obtém o elemento das timeseries Time pelo índice
|
Obtém o elemento das timeseries TickVolume pelo índice
|
Obtém o elemento das timeseries RealVolume pelo índice
Métodos Protegidos:
|
A inicialização da TimeSeries
|
|
Método de inicialização das Timeseries Open
|
Método de inicialização das Timeseries High
|
Método de inicialização das Timeseries Low
|
Método de inicialização das Timeseries Close
|
Método de inicialização das Timeseries Spread
|
Método de inicialização das Timeseries Time
|
Método de inicialização das Timeseries TickVolume
|
Método de inicialização das Timeseries RealVolume
|
Métodos de Serviços
|
|
virtual PriceLevelUnit
|
Obtém a unidade do nível de preços
|
virtual StartIndex
|
Obtém o índice da barra para análise
|
virtual CompareMagic
|
Compara a ID do Expert Advisor com o valor determinado