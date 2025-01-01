- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
SetPriceSeries
Define ponteiros para séries de preços externo.
|
virtual bool SetPriceSeries(
Parâmetros
open
[in] Ponteiro para timeseries Open.
high
[in] Ponteiro para timeseries High.
low
[in] Ponteiro para timeseries Low.
close
[in] Ponteiro para timeseries Close.
Valor de retorno
verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.
Observação
A configuração de ponteiros para timeseries externas (da série de preços) é necessária se o objeto usa timeseries do símbolo e timeframe diferente do símbolo e timeframe definido na inicialização.