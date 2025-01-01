DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertBaseSetPriceSeries 

SetPriceSeries

Define ponteiros para séries de preços externo.

virtual bool  SetPriceSeries(
   CiOpen*    open,        // pointer
   CiHigh*    high,        // pointer
   CiLow*     low,         // pointer
   CiClose*   close        // pointer
   )

Parâmetros

open

[in]  Ponteiro para timeseries Open.

high

[in]  Ponteiro para timeseries High.

low

[in]  Ponteiro para timeseries Low.

close

[in]  Ponteiro para timeseries Close.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.

Observação

A configuração de ponteiros para timeseries externas (da série de preços) é necessária se o objeto usa timeseries do símbolo e timeframe diferente do símbolo e timeframe definido na inicialização.