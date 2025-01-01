DocumentaçãoSeções
Magic

Define o ID do Expert Advisor .

void  Magic(
   ulong  value     // magic
   )

Parâmetros

value

[in]  ID do Expert Advisor.

Valor de retorno

Nenhum.