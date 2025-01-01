DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 / Biblioteca Padrão / Módulos de estratégias / Classes Base para Expert Advisors / CExpertBase / TrendType 

TrendType

Define o tipo de tendência.

void  TrendType(
   M_TYPE_TREND    value         // new value
   )

Parâmetros

value

[in]  O novo valor do tipo tendência.

Valor de retorno

Nenhum.