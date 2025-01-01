//+------------------------------------------------------------------+

//| Short position reverse |

//| INPUT: price - price, |

//| sl - stop loss, |

//| tp - take profit. |

//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise. |

//| REMARK: no. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CExpert::ReverseShort(double price,double sl,double tp)

{

if(price==EMPTY_VALUE) return(false);

//--- get lot for reverse

double lot=LotReverse(sl);

//--- check lot

if(lot==0.0) return(false);

//---

return(m_trade.Buy(lot,price,sl,tp));

}