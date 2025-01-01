Load
Carrega item de dados na lista a partir de um arquivo.
virtual bool Load(
Parâmetros
file_handle
[in] Manipulador para abrir mais cedo, com a função FileOpen(), binário
Valor do Retorno
verdadeiro - se concluído com êxito, falso - se com erro.
Observação
Método Load (int) na classe CObject sempre retorna verdadeiro e não executa qualquer ação. Se você deseja carregar os dados derivados de classe a partir de um arquivo, o método Load (int) deve ser implementado.
Exemplo
//--- example for CObject::Load(int)