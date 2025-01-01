DocumentaçãoSeções
Load

Carrega item de dados na lista a partir de um arquivo.

virtual bool  Load(
   int  file_handle      // handle to file
   )

Parâmetros

file_handle

[in]  Manipulador para abrir mais cedo, com a função FileOpen(), binário

Valor do Retorno

verdadeiro - se concluído com êxito, falso - se com erro.

Observação

Método Load (int) na classe CObject sempre retorna verdadeiro e não executa qualquer ação. Se você deseja carregar os dados derivados de classe a partir de um arquivo, o método Load (int) deve ser implementado.

Exemplo

//--- example for CObject::Load(int)
#include <Object.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int    file_handle;
   CObject *object=new CObject;
   //---
   if(object!=NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- open file
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);
   if(file_handle>=0)
     {
      if(!object.Load(file_handle))
        {
         //--- file load error
         printf("File load: Error %d!",GetLastError());
         delete object;
         FileClose(file_handle);
         //---
         return;
        }
      FileClose(file_handle);
     }
   //--- use object 
   //--- . . .
   delete object;
  }