OnBookEventProcess

Define um flag para continuar o evento OnBookEvent.

void  OnChartEventProcess(
   bool     value        // flag
   )

Parâmetros

value

[in] Flag para continuar o evento OnBookEvent.

Valor de retorno

Nenhum.

Observação

Se o flag é verdadeiro, o evento OnBookEvent continua. Por padrão o flag é definido como falso.