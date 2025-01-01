Classes de Estratégias de Negociação

Esta seção contém detalhes técnicos de como trabalhar com classes para criação, teste de estratégias de negociação e descrição dos principais componentes da biblioteca padrão MQL5.

O uso destas classes vai economizar tempo ao criar as estratégias de negociação.

A Biblioteca Padrão MQL5 (em termos de estratégias de negociação) é colocada no diretório do terminal, na pasta Include\Expert.

Classes Base Descrição CExpertBase Classe base para todas as classes de estratégia de negociação CExpert Classe base para Expert Advisor CExpertSignal Classe base para classes de Trading Signal CExpertTrailing Classe base para classes de Trailing Stop CExpertMoney Classe base para classes de Money Management

Classes de sinal de negociação Descrição CSignalAC O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Accelerator Oscillator. CSignalAMA O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Adaptive Moving Average. CSignalAO O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Awesome Oscillator. CSignalBearsPower O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador Bears Power. CSignalBullsPower O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador Bulls Power. CSignalCCI O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador Commodity Channel Index. CSignalDeM O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador DeMarker. CSignalDEMA O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Double Exponential Moving Average. CSignalEnvelopes O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Envelopes. CSignalFrAMA O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Fractal Adaptive Moving Average. CSignalITF O módulo para filtro de sinais pela hora. CSignalMACD O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador MACD. CSignalMA O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Moving Average. CSignalSAR O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Parabolic SAR. CSignalRSI O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador Relative Strength Index. CSignalRVI O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador Relative Vigor Index. CSignalStoch O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador Stochastic. CSignalTRIX O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador Triple Exponential Average. CSignalTEMA O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Triple Exponential Moving Average. CSignalWPR O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador Williams Percent Range.

Classe Trailing Stop Descrição CTrailingFixedPips Essa classe implementa algoritmo de Trailing Stop baseado em pontos fixos CTrailingMA Essa classe implementa algoritmo de Trailing Stop baseado nos valores do indicador Moving Average CTrailingNone Uma classe stub, não usa qualquer algoritmo de Trailing Stop CTrailingPSAR Essa classe implementa algoritmo de Trailing Stop baseado nos valores do indicador Parabolic SAR