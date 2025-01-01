DocumentaçãoSeções
Classes de Estratégias de Negociação

Esta seção contém detalhes técnicos de como trabalhar com classes para criação, teste de estratégias de negociação e descrição dos principais componentes da biblioteca padrão MQL5.

O uso destas classes vai economizar tempo ao criar as estratégias de negociação.

A Biblioteca Padrão MQL5 (em termos de estratégias de negociação) é colocada no diretório do terminal, na pasta Include\Expert.

Classes Base

Descrição

CExpertBase

Classe base para todas as classes de estratégia de negociação

CExpert

Classe base para Expert Advisor

CExpertSignal

Classe base para classes de Trading Signal

CExpertTrailing

Classe base para classes de Trailing Stop

CExpertMoney

Classe base para classes de Money Management

Classes de sinal de negociação

Descrição

CSignalAC

O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Accelerator Oscillator.

CSignalAMA

O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Adaptive Moving Average.

CSignalAO

O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Awesome Oscillator.

CSignalBearsPower

O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador Bears Power.

CSignalBullsPower

O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador Bulls Power.

CSignalCCI

O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador Commodity Channel Index.

CSignalDeM

O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador DeMarker.

CSignalDEMA

O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Double Exponential Moving Average.

CSignalEnvelopes

O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Envelopes.

CSignalFrAMA

O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Fractal Adaptive Moving Average.

CSignalITF

O módulo para filtro de sinais pela hora.

CSignalMACD

O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador MACD.

CSignalMA

O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Moving Average.

CSignalSAR

O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Parabolic SAR.

CSignalRSI

O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador Relative Strength Index.

CSignalRVI

O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador Relative Vigor Index.

CSignalStoch

O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador Stochastic.

CSignalTRIX

O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador Triple Exponential Average.

CSignalTEMA

O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Triple Exponential Moving Average.

CSignalWPR

O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador Williams Percent Range.

Classe Trailing Stop

Descrição

CTrailingFixedPips

Essa classe implementa algoritmo de Trailing Stop baseado em pontos fixos

CTrailingMA

Essa classe implementa algoritmo de Trailing Stop baseado nos valores do indicador Moving Average

CTrailingNone

Uma classe stub, não usa qualquer algoritmo de Trailing Stop

CTrailingPSAR

Essa classe implementa algoritmo de Trailing Stop baseado nos valores do indicador Parabolic SAR

Classes de Gerenciamento de Dinheiro

Descrição

CMoneyFixedLot

Uma classe com um algoritmo, baseado em negociação com tamanho predefinido de lote fixo.

CMoneyFixedMargin

Uma classe com um algoritmo, baseado em negociação com margem fixa predefinida.

CMoneyFixedRisk

Uma classe com um algoritmo, baseado em negociação com risco predefinido.

CMoneyNone

Uma classe com um algoritmo, baseado em negociação com o tamanho do lote mínimo permitido.

CMoneySizeOptimized

Uma classe com um algoritmo, baseado em negociação com o tamanho de lote variável, em função de resultados das ofertas anteriores.

 