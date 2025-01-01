- Classes Base para Expert Advisors
- Módulos de Sinais de Negociação
- Classes de Trailing Stop
- Classes de Gerenciamento de Dinheiro
Classes de Estratégias de Negociação
Esta seção contém detalhes técnicos de como trabalhar com classes para criação, teste de estratégias de negociação e descrição dos principais componentes da biblioteca padrão MQL5.
O uso destas classes vai economizar tempo ao criar as estratégias de negociação.
A Biblioteca Padrão MQL5 (em termos de estratégias de negociação) é colocada no diretório do terminal, na pasta Include\Expert.
|
Classes Base
|
Descrição
|
Classe base para todas as classes de estratégia de negociação
|
Classe base para Expert Advisor
|
Classe base para classes de Trading Signal
|
Classe base para classes de Trailing Stop
|
Classe base para classes de Money Management
|
Classes de sinal de negociação
|
Descrição
|
O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Accelerator Oscillator.
|
O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Adaptive Moving Average.
|
O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Awesome Oscillator.
|
O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador Bears Power.
|
O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador Bulls Power.
|
O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador Commodity Channel Index.
|
O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador DeMarker.
|
O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Double Exponential Moving Average.
|
O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Envelopes.
|
O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Fractal Adaptive Moving Average.
|
O módulo para filtro de sinais pela hora.
|
O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador MACD.
|
O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Moving Average.
|
O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Parabolic SAR.
|
O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador Relative Strength Index.
|
O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador Relative Vigor Index.
|
O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador Stochastic.
|
O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador Triple Exponential Average.
|
O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador Triple Exponential Moving Average.
|
O módulo de sinais baseado em modelos de mercado do indicador oscilador Williams Percent Range.
|
Classe Trailing Stop
|
Descrição
|
Essa classe implementa algoritmo de Trailing Stop baseado em pontos fixos
|
Essa classe implementa algoritmo de Trailing Stop baseado nos valores do indicador Moving Average
|
Uma classe stub, não usa qualquer algoritmo de Trailing Stop
|
Essa classe implementa algoritmo de Trailing Stop baseado nos valores do indicador Parabolic SAR
|
Classes de Gerenciamento de Dinheiro
|
Descrição
|
Uma classe com um algoritmo, baseado em negociação com tamanho predefinido de lote fixo.
|
Uma classe com um algoritmo, baseado em negociação com margem fixa predefinida.
|
Uma classe com um algoritmo, baseado em negociação com risco predefinido.
|
Uma classe com um algoritmo, baseado em negociação com o tamanho do lote mínimo permitido.
|
Uma classe com um algoritmo, baseado em negociação com o tamanho de lote variável, em função de resultados das ofertas anteriores.