TrailingStopLong

Modifica parâmetros de abertura da posição comprada.

virtual bool  TrailingStopLong(
   double    sl,    // Stop Loss
   double    tp,    // Take Profit
   )

Parâmetros

sl

[in] Preço onde finaliza a perda de uma posição (Stop Loss).

tp

[in] Preço onde finaliza a posição com lucro (Take Profit).

Valor de retorno

Verdadeiro se a operação de negociação foi executada, caso contrário falso.

Observação

A função modifica parâmetros de abertura da posição comprada (método PositionModify (...) do objeto da classe CTrade).

Implementação

//+------------------------------------------------------------------+
//| Trailing stop/profit long position                               |
//| INPUT:  sl - new stop loss,                                      |
//|         tp - new take profit.                                    |
//| OUTPUT: true-if trade operation successful, false otherwise.     |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::TrailingStopLong(double sl,double tp)
  {
   return(m_trade.PositionModify(m_symbol.Name(),sl,tp));
  }