Symbol

Define o símbolo.

bool  Symbol(
   string    name     // symbol
   )

Parâmetros

name

[in]  Símbolo (ativo).

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.

Observação

A definição de trabalho do símbolo é necessário se o objeto utiliza o símbolo diferente do símbolo definido na inicialização.