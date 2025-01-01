Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertBaseSymbol InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic Symbol Define o símbolo. bool Symbol( string name // symbol ) Parâmetros name [in] Símbolo (ativo). Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso. Observação A definição de trabalho do símbolo é necessário se o objeto utiliza o símbolo diferente do símbolo definido na inicialização. Init Period