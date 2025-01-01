Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertBaseRealVolume InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic RealVolume Obtém o elemento das timeseries RealVolume pelo índice. long RealVolume( int ind // index ) Parâmetros ind [in] Índice do elemento. Valor de retorno Se com sucesso, retorna o valor numérico do elemento das timeseries RealVolume com índice especificado, caso contrário retorna EMPTY_VALUE. Observação O EMPTY_VALUE é devolvido em dois casos: Timeseries não é usada (o bit correspondente não está definido). Índice do elemento está fora do intervalo. TickVolume Init