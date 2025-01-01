DocumentaçãoSeções
CExpert TradeEventNotIdentified 

TradeEventNotIdentified

Manipulador do evento não identificado.

virtual bool  TradeEventNotIdentified()

Valor de retorno

O método de classe CExpert não faz nada e sempre retorna verdadeiro.

Observação

Note que vários eventos de negociação podem chegar, nesse casos será difícil a identificáção.