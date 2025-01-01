DocumentaçãoSeções
Classes Base para Expert Advisors

Esta seção contém detalhes técnicos de como trabalhar com classes para criação, teste de estratégias de negociação e descrição dos principais componentes da biblioteca padrão MQL5.

O uso destas classes vai economizar tempo ao criar as estratégias de negociação.

A Biblioteca Padrão MQL5 (em termos de estratégias de negociação) é colocada no diretório do terminal, na pasta Include\Expert.

Classe

Descrição

CExpertBase

Classe base para todas as classes de estratégia de negociação

CExpert

Classe base para Expert Advisor

CExpertSignal

Classe base para classes de Trading Signal

CExpertTrailing

Classe base para classes de Trailing Stop

CExpertMoney

Classe base para classes de Money Management