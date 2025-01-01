Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert Advisors
Esta seção contém detalhes técnicos de como trabalhar com classes para criação, teste de estratégias de negociação e descrição dos principais componentes da biblioteca padrão MQL5.
O uso destas classes vai economizar tempo ao criar as estratégias de negociação.
A Biblioteca Padrão MQL5 (em termos de estratégias de negociação) é colocada no diretório do terminal, na pasta Include\Expert.
Classe
Descrição
Classe base para todas as classes de estratégia de negociação
Classe base para Expert Advisor
Classe base para classes de Trading Signal
Classe base para classes de Trailing Stop
Classe base para classes de Money Management