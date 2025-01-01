DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertTradeEventOrderDeleted 

TradeEventOrderDeleted

Manipulador do evento "Pending order deleted" (exclusão de ordem pendente).

virtual bool  TradeEventOrderDeleted()

Valor de retorno

O método de classe CExpert não faz nada e sempre retorna verdadeiro.