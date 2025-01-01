- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
InitPhase
Obtém a fase atual da inicialização de objeto.
ENUM_INIT_PHASE InitPhase()
Valor de retorno
Fase atual da inicialização do objeto.
Observação
A inicialização do objeto consiste em várias fases:
1. Início da inicialização.
- iniciar - após finalização do construtor
- finalizar - após método Init(...) completado com sucesso.
- permitir - chamar o método Init(...)
- não permitir - chamar o método ValidationSettings() e outros métodos de incialização
2. A definição dos parâmetros da fase. Nesta fase você precisa configurar todos os parâmetros de objeto utilizados para criar indicadores.
- iniciar - após método Init(...) completado com sucesso.
- finalizar - após método ValidationSettings() completado com sucesso
- permitir - chamar os métodos Symbol(...) e Period(...)
- não permitir - chamar os métodosInit(...), SetPriceSeries(...), SetOtherSeries(...) e InitIndicators(...)
3. Verificação de parâmetros.
- iniciar - após método ValidationSettings() completado com sucesso
- finalizar - após método InitIndicators(...) completado com sucesso
- permitir - chamar os métodos Symbol(...), Period(...) e InitIndicators(...)
- não permitir - chamar qualquer método de inicialização
4. Finalização da inicialização.
- iniciar - após método InitIndicators(...) completado com sucesso
- não permitir - chamar métodos de inicialização