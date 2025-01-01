InitPhase

Obtém a fase atual da inicialização de objeto.

ENUM_INIT_PHASE InitPhase()

Valor de retorno

Fase atual da inicialização do objeto.

Observação

A inicialização do objeto consiste em várias fases:

1. Início da inicialização.

- iniciar - após finalização do construtor

- finalizar - após método Init(...) completado com sucesso.

- permitir - chamar o método Init(...)

- não permitir - chamar o método ValidationSettings() e outros métodos de incialização

2. A definição dos parâmetros da fase. Nesta fase você precisa configurar todos os parâmetros de objeto utilizados para criar indicadores.

- iniciar - após método Init(...) completado com sucesso.

- finalizar - após método ValidationSettings() completado com sucesso

- permitir - chamar os métodos Symbol(...) e Period(...)

- não permitir - chamar os métodosInit(...), SetPriceSeries(...), SetOtherSeries(...) e InitIndicators(...)

3. Verificação de parâmetros.

- iniciar - após método ValidationSettings() completado com sucesso

- finalizar - após método InitIndicators(...) completado com sucesso

- permitir - chamar os métodos Symbol(...), Period(...) e InitIndicators(...)

- não permitir - chamar qualquer método de inicialização

4. Finalização da inicialização.

- iniciar - após método InitIndicators(...) completado com sucesso

- não permitir - chamar métodos de inicialização