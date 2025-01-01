DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertBaseInitPhase 

InitPhase

Obtém a fase atual da inicialização de objeto.

ENUM_INIT_PHASE  InitPhase()

Valor de retorno

Fase atual da inicialização do objeto.

Observação

A inicialização do objeto consiste em várias fases:

1. Início da inicialização.

  - iniciar            - após finalização do construtor
  - finalizar          - após método Init(...) completado com sucesso.
  - permitir          - chamar o método Init(...)
  - não permitir   - chamar o método ValidationSettings() e outros métodos de incialização

2. A definição dos parâmetros da fase. Nesta fase você precisa configurar todos os parâmetros de objeto utilizados para criar indicadores.

  - iniciar           - após método Init(...) completado com sucesso.
  - finalizar         - após método ValidationSettings() completado com sucesso
  - permitir         - chamar os métodos Symbol(...) e Period(...)
 - não permitir  - chamar os métodosInit(...), SetPriceSeries(...), SetOtherSeries(...) e InitIndicators(...)

3. Verificação de parâmetros.

  - iniciar           - após método ValidationSettings() completado com sucesso
  - finalizar        - após método InitIndicators(...) completado com sucesso
  - permitir         - chamar os métodos Symbol(...), Period(...) e InitIndicators(...)
  - não permitir   - chamar qualquer método de inicialização

4. Finalização da inicialização.

  - iniciar             - após método InitIndicators(...) completado com sucesso
  - não permitir    - chamar métodos de inicialização