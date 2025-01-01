DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertBaseSetOtherSeries 

SetOtherSeries

Define ponteiros para timeseries externos sem preço.

virtual bool  SetOtherSeries(
   CiSpread*       spread,        // pointer
   CiTime*         time,          // pointer
   CiTickVolume*   tick_volume,   // pointer
   CiRealVolume*   real_volume    // pointer
   )

Parâmetros

spread

[in]  Ponteiro para timeseries Spread.

time

[in]  Ponteiro para timeseries Time.

tick_volume

[in]  Ponteiro para timeseries TickVolume.

real_volume

[in]  Ponteiro para timeseries RealVolume.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.

Observação

A configuração de ponteiros para timeseries externas (da série sem preço) é necessária se o objeto usa timeseries do símbolo e prazo diferente do símbolo e prazo definido na inicialização.