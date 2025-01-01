SetOtherSeries

Define ponteiros para timeseries externos sem preço.

virtual bool SetOtherSeries(

CiSpread* spread,

CiTime* time,

CiTickVolume* tick_volume,

CiRealVolume* real_volume

)

Parâmetros

spread

[in] Ponteiro para timeseries Spread.

time

[in] Ponteiro para timeseries Time.

tick_volume

[in] Ponteiro para timeseries TickVolume.

real_volume

[in] Ponteiro para timeseries RealVolume.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.

Observação

A configuração de ponteiros para timeseries externas (da série sem preço) é necessária se o objeto usa timeseries do símbolo e prazo diferente do símbolo e prazo definido na inicialização.