InitIndicators

Inicia todos os indicadores e timeseries.

virtual bool  InitIndicators(
   CIndicators*  indicators=NULL    // pointer
   )

Parâmetros

indicators

[in]  Ponteiro para coleção de indicadores e timeseries.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.

Observação

Os timeseries são inicializados se o objeto usa o símbolo ou o timeframe, diferente se símbolo ou timeframe é definido na inicialização. Conseqüentemente chama os métodos virtuais InitIndicators() dos objetos trading signal (sinal de negociação), trailing stop (arrastando a parada das perdas) e o money management (gestão do dinheiro).