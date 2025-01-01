InitIndicators

Inicia todos os indicadores e timeseries.

virtual bool InitIndicators(

CIndicators* indicators=NULL

)

Parâmetros

indicators

[in] Ponteiro para coleção de indicadores e timeseries.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.

Observação

Os timeseries são inicializados se o objeto usa o símbolo ou o timeframe, diferente se símbolo ou timeframe é definido na inicialização. Conseqüentemente chama os métodos virtuais InitIndicators() dos objetos trading signal (sinal de negociação), trailing stop (arrastando a parada das perdas) e o money management (gestão do dinheiro).