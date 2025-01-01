DocumentaçãoSeções
CheckTrailingStopLong

Verifica as condições de Trailing Stop para abertura da posição comprada.

virtual bool  CheckTrailingStopLong()

Valor de retorno

Verdadeiro se a operação de negociação foi executada, caso contrário falso.

Observação

Verifica as condições de Trailing Stop para abertura da posição comprada (método CheckTrailingStopLong (...) do objeto Expert Trailing). Se as condições forem satisfeitas, e modifica os parâmetros da posição (método TrailingStopLong (...)).

Implementação

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for trailing stop/profit long position                     |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckTrailingStopLong()
  {
   double sl=EMPTY_VALUE;
   double tp=EMPTY_VALUE;
//--- check for long trailing stop operations
   if(m_trailing.CheckTrailingStopLong(GetPointer(m_position),sl,tp))
     {
      if(sl==EMPTY_VALUE) sl=m_position.StopLoss();
      if(tp==EMPTY_VALUE) tp=m_position.TakeProfit();
      //--- long trailing stop operations
      return(TrailingStopLong(sl,tp));
     }
//--- return without operations
   return(false);
  }