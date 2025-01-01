DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertNoWaitEvent 

NoWaitEvent

Reseta o flag da espera do evento.

void  NoWaitEvent(
   ENUM_TRADE_EVENTS    event         // flag
   )

Parâmetros

event

[in]  Flag com eventos para resetar (enumerador ENUM_TRADE_EVENTS ).

Valor de retorno

Nenhum.

Flags de eventos

//--- flags of expected events
enum ENUM_TRADE_EVENTS
  {
   TRADE_EVENT_NO_EVENT              =0,         // no expected events
   TRADE_EVENT_POSITION_OPEN         =0x1,       // flag of expecting the "opening of position" event
   TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_CHANGE=0x2,       // flag of expecting of the "modification of position volume" event
   TRADE_EVENT_POSITION_MODIFY       =0x4,       // flag of expecting of the "modification of stop order of position" event
   TRADE_EVENT_POSITION_CLOSE        =0x8,       // flag of expecting of the "closing of position" event
   TRADE_EVENT_POSITION_STOP_TAKE    =0x10,      // flag of expecting of the "triggering of stop order of position"
   TRADE_EVENT_ORDER_PLACE           =0x20,      // flag of expecting of the "placing of pending order" event
   TRADE_EVENT_ORDER_MODIFY          =0x40,      // flag of expecting of the "modification of pending order" event
   TRADE_EVENT_ORDER_DELETE          =0x80,      // flag of expecting of the "deletion of pending order" event
   TRADE_EVENT_ORDER_TRIGGER         =0x100      // flag of expecting of the "triggering of pending order" event
  };