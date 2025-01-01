DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertOnChartEventProcess 

Define um flag para continuar o evento OnChartEvent.

void  OnChartEventProcess(
   bool     value        // flag
   )

Parâmetros

value

[in] Flag para continuar o evento OnChartEvent.

Valor de retorno

Nenhum.

Observação

Se o flag é verdadeiro, o evento OnChartEvent continua. Por padrão, o flag é definido como falso.