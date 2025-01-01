DocumentaçãoSeções
Manipulador do evento "Pending Order triggered" (ordem pendente alcançada).

virtual bool  TradeEventOrderTriggered()

Valor de retorno

O método de classe CExpert não faz nada e sempre retorna verdadeiro.