EveryTick

Define o flag "Every tick".

void  EveryTick(
   bool    value         // flag
   )

Parâmetros

value

[in]  O novo valor da flag.

Valor de retorno

Nenhum.

Observação

Se o flag não estiver definido, o método de processamento é chamado somente no timeframe e símbolo que a nova barra está trabalhando.