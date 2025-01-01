Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertBaseEveryTick InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic EveryTick Define o flag "Every tick". void EveryTick( bool value // flag ) Parâmetros value [in] O novo valor da flag. Valor de retorno Nenhum. Observação Se o flag não estiver definido, o método de processamento é chamado somente no timeframe e símbolo que a nova barra está trabalhando. UsedSeries Open