CompareMagic

Compara a ID do Expert Advisor (mágico) com o valor determinado

virtual bool  CompareMagic(
   ulong  magic    // value to compare
   )

Parâmetros

magic

[in]  Valor para comparar.

Valor de retorno

verdadeiro se eles forem iguais, caso contrário é falso.