CompareMagic

Compara a ID do Expert Advisor (mágico) com o valor determinado

virtual bool CompareMagic(
   ulong  magic      // value to compare
   )

Parâmetros

magic
[in]  Valor para comparar.

Valor de retorno

verdadeiro se eles forem iguais, caso contrário é falso.