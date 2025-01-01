Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertBasePeriod InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic Period Define o timeframe. bool Period( ENUM_TIMEFRAMES value // timeframe ) Parâmetros value [in] timeframe. Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso. Observação A definição de trabalho do timeframe é necessário se o objeto usa o timeframe diferente do que foi definido na inicialização. Symbol Magic