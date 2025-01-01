DocumentaçãoSeções
Period

Define o timeframe.

bool  Period(
   ENUM_TIMEFRAMES  value     // timeframe
   )

Parâmetros

value

[in]  timeframe.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.

Observação

A definição de trabalho do timeframe é necessário se o objeto usa o timeframe diferente do que foi definido na inicialização.