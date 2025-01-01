ДокументацияРазделы
Добавляет на указанное окно графика индикатор с указанным хэндлом.

bool  IndicatorAdd(
   int   sub_win         // номер подокна
   int   handle          // хэндл индикатора
   );

Параметры

sub_win

[in]  Номер подокна графика. 0 означает главное окно графика. Если указан номер несуществующего окна, то будет создано новое окно.

handle

[in]  Хэндл индикатора.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false. Чтобы получить информацию об ошибке, необходимо вызвать функцию GetLastError().

Смотри также

IndicatorDelete(), IndicatorsTotal(), IndicatorName().