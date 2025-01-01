IndicatorAdd

Añade a la ventana de gráfico dada un indicador con el manejador especificado.

bool IndicatorAdd(

int sub_win

int handle

);

Parámetros

sub_win

[in] Número de subventana del gráfico. 0 significa la ventana de gráfico principal. si se especifica un número de ventana que no existe, se creará una nueva ventana.

handle

[in] El manejador del indicador.

Valor devuelto

La función devuelve true si se ejecuta correctamente, en otro caso devuelve false. Para obtener información sobre el error, llamar a la función GetLastError().

Ver también

IndicatorDelete(), IndicatorsTotal(), IndicatorName().