DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertTradeEventOrderDeleted 

TradeEventOrderDeleted

Handler des Ereignisses "Pending-Order gelöscht".

virtual bool  TradeEventOrderDeleted()

Rückgabewert

Methode der CExpert-Klasse tut nichts und gibt immer true zurück.