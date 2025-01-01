Klasse CExpertBase

CExpertBase ist eine Basisklasse für die CExpert-Klasse und alle Hilfsklassen von Handelsstrategien.

Beschreibung

Klasse CExpert bietet eine Satz von Daten und Methoden, die allgemein für alle Komponenten eines Expert Advisor sind.

Deklaration

class CExpertBase : public CObject

Kopf

#include <Expert\ExpertBase.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CExpertBase Direkte Ableitungen CExpert, CExpertMoney, CExpertSignal, CExpertTrailing

Gruppen der Klassenmethode

Öffentliche Methoden:

Initialisierung virtual Init Initialisiert ein Objekt virtual ValidationSettings Überprüft die Einstellungen Einstellung Symbol Setzt den Arbeitssymbol eines Objekts Period Setzt die Arbeitsrahmen eines Objekts Magic Setzt die Identifikator (Magic) von Expert Advisor Methoden für die Erstellung von Indikatoren und Zeitreihen virtual SetPriceSeries Setzt Zeiger auf die externe Preisobjekte-Zeitreihen. virtual SetOtherSeries Setzt Zeiger auf die externe Nicht-Preis-Objekte-Zeitreihen virtual InitIndicators Initialisiert die notwendigen Indikatoren und Zeitreihen Zugriff auf geschützte Daten InitPhase Erhält die aktuelle Phase der Objektinitialisierung TrendType Setzt die Identifikator des Trends UsedSeries Erhält eine Liste der verwendeten Zeitreihen EveryTick Setzt ein Flag von Analyse des aktuellen Balkens Zugriff auf Zeitrahmen Open Erhält den Wert eines Elements von der Open-Zeitreihe am angegebenen Index High Erhält den Wert eines Elements von der High-Zeitreihe am angegebenen Index Low Erhält den Wert eines Elements von der Low-Zeitreihe am angegebenen Index Close Erhält den Wert eines Elements von der Close-Zeitreihe am angegebenen Index Spread Erhält den Wert eines Elements von der Spread-Zeitreihe am angegebenen Index Time Erhält den Wert eines Elements von der Time-Zeitreihe am angegebenen Index TickVolume Erhält den Wert eines Elements von der TickVolume-Zeitreihe am angegebenen Index RealVolume Erhält den Wert eines Elements von der RealVolume-Zeitreihe am angegebenen Index

Geschützte Methoden:

Initialisierung von Zeitreihen InitOpen Initialisiert die Open-Zeitreihe InitHigh Initialisiert die High-Zeitreihe InitLow Initialisiert die Low-Zeitreihe InitClose Initialisiert die Close-Zeitreihe InitSpread Initialisiert die Spread-Zeitreihe InitTime Initialisiert die Time-Zeitreihe InitTickVolume Initialisiert die TickVolume-Zeitreihe InitRealVolume Initialisiert die RealVolume-Zeitreihe Dienstmethoden virtual PriceLevelUnit Erhält die Einheit von Preisniveaus virtual StartIndex Erhält den Index des ersten analysierten Balkens virtual CompareMagic Vergleicht den Wert der Identifikator (magic) mit dem angegebenen Wert