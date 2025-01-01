DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertBase 

Klasse CExpertBase

CExpertBase ist eine Basisklasse für die CExpert-Klasse und alle Hilfsklassen von Handelsstrategien.

Beschreibung

Klasse CExpert bietet eine Satz von Daten und Methoden, die allgemein für alle Komponenten eines Expert Advisor sind.

Deklaration

   class CExpertBase : public CObject

Kopf

   #include <Expert\ExpertBase.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CExpertBase

Direkte Ableitungen

CExpert, CExpertMoney, CExpertSignal, CExpertTrailing

Gruppen der Klassenmethode

Öffentliche Methoden:

Initialisierung

 

virtual Init

Initialisiert ein Objekt

virtual ValidationSettings

Überprüft die Einstellungen

Einstellung

 

Symbol

Setzt den Arbeitssymbol eines Objekts

Period

Setzt die Arbeitsrahmen eines Objekts

Magic

Setzt die Identifikator (Magic) von Expert Advisor

Methoden für die Erstellung von Indikatoren und Zeitreihen

 

virtual SetPriceSeries

Setzt Zeiger auf die externe Preisobjekte-Zeitreihen.

virtual SetOtherSeries

Setzt Zeiger auf die externe Nicht-Preis-Objekte-Zeitreihen

virtual InitIndicators

Initialisiert die notwendigen Indikatoren und Zeitreihen

Zugriff auf geschützte Daten

 

InitPhase

Erhält die aktuelle Phase der Objektinitialisierung

TrendType

Setzt die Identifikator des Trends

UsedSeries

Erhält eine Liste der verwendeten Zeitreihen

EveryTick

Setzt ein Flag von Analyse des aktuellen Balkens

Zugriff auf Zeitrahmen

 

Open

Erhält den Wert eines Elements von der Open-Zeitreihe am angegebenen Index

High

Erhält den Wert eines Elements von der High-Zeitreihe am angegebenen Index

Low

Erhält den Wert eines Elements von der Low-Zeitreihe am angegebenen Index

Close

Erhält den Wert eines Elements von der Close-Zeitreihe am angegebenen Index

Spread

Erhält den Wert eines Elements von der Spread-Zeitreihe am angegebenen Index

Time

Erhält den Wert eines Elements von der Time-Zeitreihe am angegebenen Index

TickVolume

Erhält den Wert eines Elements von der TickVolume-Zeitreihe am angegebenen Index

RealVolume

Erhält den Wert eines Elements von der RealVolume-Zeitreihe am angegebenen Index

Geschützte Methoden:

Initialisierung von Zeitreihen

 

InitOpen

Initialisiert die Open-Zeitreihe

InitHigh

Initialisiert die High-Zeitreihe

InitLow

Initialisiert die Low-Zeitreihe

InitClose

Initialisiert die Close-Zeitreihe

InitSpread

Initialisiert die Spread-Zeitreihe

InitTime

Initialisiert die Time-Zeitreihe

InitTickVolume

Initialisiert die TickVolume-Zeitreihe

InitRealVolume

Initialisiert die RealVolume-Zeitreihe

Dienstmethoden

 

virtual PriceLevelUnit

Erhält die Einheit von Preisniveaus

virtual StartIndex

Erhält den Index des ersten analysierten Balkens

virtual CompareMagic

Vergleicht den Wert der Identifikator (magic) mit dem angegebenen Wert

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare