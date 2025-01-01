- InitPhase
Klasse CExpertBase
CExpertBase ist eine Basisklasse für die CExpert-Klasse und alle Hilfsklassen von Handelsstrategien.
Beschreibung
Klasse CExpert bietet eine Satz von Daten und Methoden, die allgemein für alle Komponenten eines Expert Advisor sind.
Deklaration
|
class CExpertBase : public CObject
Kopf
|
#include <Expert\ExpertBase.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CExpertBase
Direkte Ableitungen
Gruppen der Klassenmethode
Öffentliche Methoden:
|
Initialisierung
|
|
virtual Init
|
Initialisiert ein Objekt
|
virtual ValidationSettings
|
Überprüft die Einstellungen
|
Einstellung
|
|
Setzt den Arbeitssymbol eines Objekts
|
Setzt die Arbeitsrahmen eines Objekts
|
Setzt die Identifikator (Magic) von Expert Advisor
|
Methoden für die Erstellung von Indikatoren und Zeitreihen
|
|
virtual SetPriceSeries
|
Setzt Zeiger auf die externe Preisobjekte-Zeitreihen.
|
virtual SetOtherSeries
|
Setzt Zeiger auf die externe Nicht-Preis-Objekte-Zeitreihen
|
virtual InitIndicators
|
Initialisiert die notwendigen Indikatoren und Zeitreihen
|
Zugriff auf geschützte Daten
|
|
Erhält die aktuelle Phase der Objektinitialisierung
|
Setzt die Identifikator des Trends
|
Erhält eine Liste der verwendeten Zeitreihen
|
Setzt ein Flag von Analyse des aktuellen Balkens
|
Zugriff auf Zeitrahmen
|
|
Erhält den Wert eines Elements von der Open-Zeitreihe am angegebenen Index
|
Erhält den Wert eines Elements von der High-Zeitreihe am angegebenen Index
|
Erhält den Wert eines Elements von der Low-Zeitreihe am angegebenen Index
|
Erhält den Wert eines Elements von der Close-Zeitreihe am angegebenen Index
|
Erhält den Wert eines Elements von der Spread-Zeitreihe am angegebenen Index
|
Erhält den Wert eines Elements von der Time-Zeitreihe am angegebenen Index
|
Erhält den Wert eines Elements von der TickVolume-Zeitreihe am angegebenen Index
|
Erhält den Wert eines Elements von der RealVolume-Zeitreihe am angegebenen Index
Geschützte Methoden:
|
Initialisierung von Zeitreihen
|
|
Initialisiert die Open-Zeitreihe
|
Initialisiert die High-Zeitreihe
|
Initialisiert die Low-Zeitreihe
|
Initialisiert die Close-Zeitreihe
|
Initialisiert die Spread-Zeitreihe
|
Initialisiert die Time-Zeitreihe
|
Initialisiert die TickVolume-Zeitreihe
|
Initialisiert die RealVolume-Zeitreihe
|
Dienstmethoden
|
|
virtual PriceLevelUnit
|
Erhält die Einheit von Preisniveaus
|
virtual StartIndex
|
Erhält den Index des ersten analysierten Balkens
|
virtual CompareMagic
|
Vergleicht den Wert der Identifikator (magic) mit dem angegebenen Wert