Processing

Implementiert den Basisalgorithmus.

virtual bool Processing()

Rückgabewert

Gibt true zurück wenn einige Operation ausgeführt ist, ansonsten gibt false zurück.

Hinweis

Die Methode der Basisklasse führt die folgende Aktionen aus:

1. Prüft ob irgendwelche Position für das Arbeitssymbol geöffnet ist. Wenn es kein Position gibt, werden die Schritte 2, 3 und 4 ausgelassen.

2. Prüft die Notwendigkeit eine Position umzukehren (Aufruf der CheckReverse()-Methode). Wenn die Position "Reverse" ist, dann verlassen.

3. Prüft die Notwendigkeit eine Position zu schließen (Aufruf der CheckClose()-Methode). Wenn die Position geschlossen ist, wird Schritt 4 ausgelassen.

4. Prüft die Notwendigkeit eine Position zu ändern (Aufruf der CheckTrailingStop()-Methode). Wenn die Position geändert war, dann verlassen.

5. Prüft ob er irgendwelche Pending-Ordern für das Arbeitssymbol geöffnet ist. Wenn es keine Ordern gibt, dann gehen wir weiter auf den Schritt .9.

6. Prüft die Notwendigkeit eine Order zu löschen (Aufruf der CheckDeleteOrderLong()-Methode für Kaufsordern und CheckDeleteOrderShort() für Verkaufsordern). Wird eine Order gelöscht, dann gehen wir weiter auf den Schritt 9.

7. Prüft die Notwendigkeit eine Order zu ändern (Aufruf der CheckTrailingOrderLong()-Methode für Kaufsordern und CheckTrailingOrderShort() für Verkaufsordern). Wenn die Order geändert war, dann verlassen.

8. Verlassen.

9. Prüft die Notwendigkeit eine Position zu eröffnen (Aufruf der CheckOpen()-Methode).

Um Ihren eigenen Algorithmus zu implementieren, überschreiben Sie Processing()-Methode in der abgeleiteten Klasse.

Implementierung: