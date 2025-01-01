Period

Setzt die Arbeitsrahmen eines Objekts.

bool Period(

ENUM_TIMEFRAMES value

)

Parameter

value

[in] Arbeitszeitrahmen.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Setzen von der Arbeitszeitrahmen ist erforderlich, wenn das Objekt eine Zeitrahmen, die anders als die bei der ersten Initialisierung angegebenen Zeitrahmen ist, verwendet.