DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertTradeEventOrderModified 

TradeEventOrderModified

Handler des Ereignisses "Pending-Order geändert".

virtual bool  TradeEventOrderModified()

Rückgabewert

Methode der CExpert-Klasse tut nichts und gibt immer true zurück.