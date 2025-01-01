TradeEventNotIdentified

Handler eines nicht identifizierten Ereignisses.

virtual bool TradeEventNotIdentified()

Rückgabewert

Methode der CExpert-Klasse tut nichts und gibt immer true zurück.

Hinweis

Es sei darauf hingewiesen, dass die Handelsereignisse nicht immer einzeln sind, am meisten kommen sie als "Packs". In diesem Fall ist die eindeutige Identifikation der Handelsereignisse schwierig.