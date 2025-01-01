CheckOpenLong

Prüft die Notwendigkeit und die Möglichkeit in den Markt durch die Eröffnung einer Long-Position zu gehen.

virtual bool CheckOpenLong()

Rückgabewert

Gibt true zurück wenn einige Operation ausgeführt ist, ansonsten gibt false zurück.

Hinweis

Prüft die Notwendigkeit in den Markt durch die Eröffnung einer Long-Position zu gehen (Aufruf der CheckOpenLong()-Methode eines Handelssignale-Objekts) und wenn die Bedienung erfüllt ist, tritt in den Markt mit den durch Handelssignale-Objekt eingestellten Parametern (Aufruf der OpenLong()-Methode).

Implementierung