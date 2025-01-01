DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertCheckOpenLong 

CheckOpenLong

Prüft die Notwendigkeit und die Möglichkeit in den Markt durch die Eröffnung einer Long-Position zu gehen.

virtual bool  CheckOpenLong()

Rückgabewert

Gibt true zurück wenn einige Operation ausgeführt ist, ansonsten gibt false zurück.

Hinweis

Prüft die Notwendigkeit in den Markt durch die Eröffnung einer Long-Position zu gehen (Aufruf der CheckOpenLong()-Methode eines Handelssignale-Objekts) und wenn die Bedienung erfüllt ist, tritt in den Markt mit den durch Handelssignale-Objekt eingestellten Parametern (Aufruf der OpenLong()-Methode).

Implementierung

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position open or limit/stop order set             |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation processed, false otherwise.      |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::CheckOpenLong()
  {
   double   price=EMPTY_VALUE;
   double   sl=0.0;
   double   tp=0.0;
   datetime expiration=TimeCurrent();
//--- check signal for long enter operations
   if(m_signal.CheckOpenLong(price,sl,tp,expiration))
     {
      if(!m_trade.SetOrderExpiration(expiration))
        {
         m_expiration=expiration;
        }
      return(OpenLong(price,sl,tp));
     }
//--- return without operations
   return(false);
  }