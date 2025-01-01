DokumentationKategorien
Speichert Daten des Listenelements in einer Datei.

virtual bool  Save(
   int  file_handle      // Datei-Handle
   )

Parameter

file_handle

[in]  Handle einer binären Datei, die mit der Funktion FileOpen() früher geöffnet wurde

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Die Methode Save(int) in der Klasse CObject gibt immer true zurück und führt keine Aktionen aus. Wenn Sie Daten der abgeleiteten Klasse in eine Datei speichern möchten, kann die Methode Save(int) implementiert werden.

Beispiel:

//--- example for CObject::Save(int)
#include <Object.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int    file_handle;
   CObject *object=new CObject;
   //---
   if(object!=NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- set objects data
   //--- . . .
   //--- open file
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);
   if(file_handle>=0)
     {
      if(!object.Save(file_handle))
        {
         //--- file save error
         printf("File save: Error %d!",GetLastError());
         delete object;
         FileClose(file_handle);
         //---
         return;
        }
      FileClose(file_handle);
     }
   delete object;
  }