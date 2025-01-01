Save

Speichert Daten des Listenelements in einer Datei.

virtual bool Save(

int file_handle

)

Parameter

file_handle

[in] Handle einer binären Datei, die mit der Funktion FileOpen() früher geöffnet wurde

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Die Methode Save(int) in der Klasse CObject gibt immer true zurück und führt keine Aktionen aus. Wenn Sie Daten der abgeleiteten Klasse in eine Datei speichern möchten, kann die Methode Save(int) implementiert werden.

Beispiel: