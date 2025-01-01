Save
Speichert Daten des Listenelements in einer Datei.
virtual bool Save(
Parameter
file_handle
[in] Handle einer binären Datei, die mit der Funktion FileOpen() früher geöffnet wurde
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.
Hinweis
Die Methode Save(int) in der Klasse CObject gibt immer true zurück und führt keine Aktionen aus. Wenn Sie Daten der abgeleiteten Klasse in eine Datei speichern möchten, kann die Methode Save(int) implementiert werden.
Beispiel:
//--- example for CObject::Save(int)