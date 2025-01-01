DokumentationKategorien
CExpertBaseInitPhase 

InitPhase

Erhält die aktuelle Phase der Objektinitialisierung.

ENUM_INIT_PHASE  InitPhase()

Rückgabewert

Die aktuelle Phase der Objektinitialisierung.

Hinweis

Objektinitialisierung besteht aus mehreren Phasen (Schritte). Wir nennen sie bedingt:

1. Die Phase der Anfangsinitialisierung.

   - Anfang         - nach dem Ende der Arbeit des Konstruktors
   - Ende - nach erfolgreicher Durchführung der Methode Init(...)
   - erlaubt   - Aufruf der Methode Init(...)
   - verboten - Aufruf aller anderen Initialisierungsmethoden und Methode ValidationSettings(...)

2. Die Phase von Einstellungen. In dieser Phase müssen alle Parameter des Objekts, die für Erstellung von Indikatoren verwendet werden,festgelegt werden.

   - Anfang         - nach erfolgreicher Durchführung der Methode Init(...)
   - Ende - nach erfolgreicher Durchführung der Methode ValidationSettings(...)
   - erlaubt   - Aufrufe der Methoden Symbol(...) и Period(...)
   - verboten   - Aufrufe von Methoden Init(...), SetPriceSeries(...), SetOtherSeries(...) und InitIndicators(...)

3. Die Phase von Parameter-Prüfung.

   - Anfang         - nach erfolgreicher Durchführung der Methode ValidationSettings()
   - Ende - nach erfolgreicher Durchführung der Methode InitIndicators(...)
   - erlaubt   - Aufrufe der Methoden Symbol(...), Period(...) und InitIndicators(...)
   - verboten   - Aufruf anderen Initialisierungsmethoden

4. Die Phase der Initialisierungsende.

   - Anfang           - nach erfolgreicher Durchführung der Methode InitIndicators(...)
   - verboten     - Aufrufen von Initialisierungsmethoden