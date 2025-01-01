InitPhase

Erhält die aktuelle Phase der Objektinitialisierung.

ENUM_INIT_PHASE InitPhase()

Rückgabewert

Die aktuelle Phase der Objektinitialisierung.

Hinweis

Objektinitialisierung besteht aus mehreren Phasen (Schritte). Wir nennen sie bedingt:

1. Die Phase der Anfangsinitialisierung.

- Anfang - nach dem Ende der Arbeit des Konstruktors

- Ende - nach erfolgreicher Durchführung der Methode Init(...)

- erlaubt - Aufruf der Methode Init(...)

- verboten - Aufruf aller anderen Initialisierungsmethoden und Methode ValidationSettings(...)

2. Die Phase von Einstellungen. In dieser Phase müssen alle Parameter des Objekts, die für Erstellung von Indikatoren verwendet werden,festgelegt werden.

- Anfang - nach erfolgreicher Durchführung der Methode Init(...)

- Ende - nach erfolgreicher Durchführung der Methode ValidationSettings(...)

- erlaubt - Aufrufe der Methoden Symbol(...) и Period(...)

- verboten - Aufrufe von Methoden Init(...), SetPriceSeries(...), SetOtherSeries(...) und InitIndicators(...)

3. Die Phase von Parameter-Prüfung.

- Anfang - nach erfolgreicher Durchführung der Methode ValidationSettings()

- Ende - nach erfolgreicher Durchführung der Methode InitIndicators(...)

- erlaubt - Aufrufe der Methoden Symbol(...), Period(...) und InitIndicators(...)

- verboten - Aufruf anderen Initialisierungsmethoden

4. Die Phase der Initialisierungsende.

- Anfang - nach erfolgreicher Durchführung der Methode InitIndicators(...)

- verboten - Aufrufen von Initialisierungsmethoden