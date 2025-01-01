- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
InitPhase
Erhält die aktuelle Phase der Objektinitialisierung.
|
ENUM_INIT_PHASE InitPhase()
Rückgabewert
Die aktuelle Phase der Objektinitialisierung.
Hinweis
Objektinitialisierung besteht aus mehreren Phasen (Schritte). Wir nennen sie bedingt:
1. Die Phase der Anfangsinitialisierung.
- Anfang - nach dem Ende der Arbeit des Konstruktors
- Ende - nach erfolgreicher Durchführung der Methode Init(...)
- erlaubt - Aufruf der Methode Init(...)
- verboten - Aufruf aller anderen Initialisierungsmethoden und Methode ValidationSettings(...)
2. Die Phase von Einstellungen. In dieser Phase müssen alle Parameter des Objekts, die für Erstellung von Indikatoren verwendet werden,festgelegt werden.
- Anfang - nach erfolgreicher Durchführung der Methode Init(...)
- Ende - nach erfolgreicher Durchführung der Methode ValidationSettings(...)
- erlaubt - Aufrufe der Methoden Symbol(...) и Period(...)
- verboten - Aufrufe von Methoden Init(...), SetPriceSeries(...), SetOtherSeries(...) und InitIndicators(...)
3. Die Phase von Parameter-Prüfung.
- Anfang - nach erfolgreicher Durchführung der Methode ValidationSettings()
- Ende - nach erfolgreicher Durchführung der Methode InitIndicators(...)
- erlaubt - Aufrufe der Methoden Symbol(...), Period(...) und InitIndicators(...)
- verboten - Aufruf anderen Initialisierungsmethoden
4. Die Phase der Initialisierungsende.
- Anfang - nach erfolgreicher Durchführung der Methode InitIndicators(...)
- verboten - Aufrufen von Initialisierungsmethoden