EveryTick

Setzt ein Flag von Analyse des aktuellen Balkens.

void EveryTick(

bool value

)

Parameter

value

[in] Ein neuer Flagwert.

Rückgabewert

Nichts.

Hinweis

Wenn das Flag gesetzt ist, wird jede Preisveränderung (Tick) des Arbeitssymbols verarbeitet.

Wenn das Flag gelöscht ist, wird die Verarbeitung nur auf die Bildung eines neuen Balkens für das Arbeitssymbol auf Arbeitszeitrahmen durchgeführt.