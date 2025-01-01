Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertBaseEveryTick InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic EveryTick Setzt ein Flag von Analyse des aktuellen Balkens. void EveryTick( bool value // Flag ) Parameter value [in] Ein neuer Flagwert. Rückgabewert Nichts. Hinweis Wenn das Flag gesetzt ist, wird jede Preisveränderung (Tick) des Arbeitssymbols verarbeitet. Wenn das Flag gelöscht ist, wird die Verarbeitung nur auf die Bildung eines neuen Balkens für das Arbeitssymbol auf Arbeitszeitrahmen durchgeführt. UsedSeries Open