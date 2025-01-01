DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertBaseSymbol 

Symbol

Setzt den Arbeitssymbol eines Objekts.

bool  Symbol(
   string    name     // Symbol
   )

Parameter

name

[in]  Name des Arbeitssymbols.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Setzen vom Arbeitssymbol ist erforderlich, wenn das Objekt ein Symbol, das anders als das bei der ersten Initialisierung angegebenen Symbol ist, verwendet.