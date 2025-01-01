Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertBaseSymbol InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic Symbol Setzt den Arbeitssymbol eines Objekts. bool Symbol( string name // Symbol ) Parameter name [in] Name des Arbeitssymbols. Rückgabewert Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false. Hinweis Setzen vom Arbeitssymbol ist erforderlich, wenn das Objekt ein Symbol, das anders als das bei der ersten Initialisierung angegebenen Symbol ist, verwendet. Init Period