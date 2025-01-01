Symbol

Setzt den Arbeitssymbol eines Objekts.

bool Symbol(

string name

)

Parameter

name

[in] Name des Arbeitssymbols.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Setzen vom Arbeitssymbol ist erforderlich, wenn das Objekt ein Symbol, das anders als das bei der ersten Initialisierung angegebenen Symbol ist, verwendet.