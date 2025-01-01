Load
Lädt Elementdaten aus einer Datei.
|
virtual bool Load(
Parameter
file_handle
[in] Handle einer binären Datei, die mit der Funktion FileOpen() früher geöffnet wurde
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.
Hinweis
Die Methode Load(int) in der Klasse CObject gibt immer true zurück und führt keine Aktionen aus. Wenn Sie Daten der abgeleiteten Klasse aus einer Datei laden möchten, kann die Methode Load(int) implementiert werden.
Beispiel:
|
//--- example for CObject::Load(int)