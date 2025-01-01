Load

Lädt Elementdaten aus einer Datei.

virtual bool Load(

int file_handle

)

Parameter

file_handle

[in] Handle einer binären Datei, die mit der Funktion FileOpen() früher geöffnet wurde

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Die Methode Load(int) in der Klasse CObject gibt immer true zurück und führt keine Aktionen aus. Wenn Sie Daten der abgeleiteten Klasse aus einer Datei laden möchten, kann die Methode Load(int) implementiert werden.

Beispiel: