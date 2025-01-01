DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertDeleteOrderLong 

DeleteOrderLong

Löscht eine Kauf-Order.

virtual bool  DeleteOrderLong()

Rückgabewert

Gibt true zurück wenn eine Operation ausgeführt ist, ansonsten gibt false zurück.

Hinweis

Löscht eine Kauf-Order (Aufruf der Handelsobjekt-Methode OrderDelete()).

Implementierung

//+------------------------------------------------------------------+
//| Delete long limit/stop order                                     |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: true-if trade operation successful, false otherwise.     |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::DeleteOrderLong()
  {
   return(m_trade.OrderDelete(m_order.Ticket()));
  }