Erhält den Wert eines Elements von der Close-Zeitreihe am angegebenen Index.

double  Close(
   int    ind         // Index
   )

Parameter

ind

[in]  Der Index des Elements der Zeitreihe.

Rückgabewert

Der Wert eines Elements von der Close-Zeitreihe am angegebenen Index beim Erfolg, sonst EMPTY_VALUE.

Hinweis

Wert EMPTY_VALUE kann in zwei Fälle zurückgegeben werden:

  1. Die Zeitreihe wird nicht verwendet (das entsprechende Bit der Verwendung ist nicht festgelegt).
  2. Der Element-Index hat über die vorbereiteten Zeitreihendaten gegangen.
