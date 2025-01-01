Close

Erhält den Wert eines Elements von der Close-Zeitreihe am angegebenen Index.

double Close(

int ind

)

Parameter

ind

[in] Der Index des Elements der Zeitreihe.

Rückgabewert

Der Wert eines Elements von der Close-Zeitreihe am angegebenen Index beim Erfolg, sonst EMPTY_VALUE.

Hinweis

Wert EMPTY_VALUE kann in zwei Fälle zurückgegeben werden: