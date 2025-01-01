Eine Reihe von Klassen zum Erstellen und Testen von Handelsstrategien

Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit Klassen für die Erstellung und Testen von Handelsstrategien und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Durch die Verwendung der Klassen für die Erstellung und Testen von Handelsstrategien sparen Sie Zeit bei der Entwicklung (und vor allem beim Testen) von Handelsstrategien.

Die Standardbibliothek MQL5 (in Bezug auf die Klassen für die Erstellung und Testen von Handelsstrategien) befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner Include\Expert.

Basisklassen von Expert Advisors Beschreibung CExpertBase Die Basisklasse für die Klassen von Handelsstrategien CExpert Die Basisklasse der Handelsstrategie CExpertSignal Die Basisklasse für die Erstellung Handelsstrategiengeneratoren CExpertTrailing Die Basisklasse für die Steuerung von offenen Positionen CExpertMoney Die Basisklasse für die Implementierung von Algorithmen für Risiko- und Geldmanagement.

Klassen von Handelssignalen Beschreibung CSignalAC Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Accelerator Oszillator. CSignalAMA Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Adaptive Moving Average. CSignalAO Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Awesome Oszillator. CSignalBearsPower Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Bears Power. CSignalBullsPower Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Bulls Power. CSignalCCI Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Commodity Channel Index. CSignalDeM Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators DeMarker. CSignalDEMA Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Double Exponential Moving Average. CSignalEnvelopes Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Envelopes. CSignalFrAMA Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Fractal Adaptive Moving Average. CSignalITF Das Modul von Zeit-Filterung der Signale. CSignalMACD Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators MACD. CSignalMA Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Moving Average. CSignalSAR Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Parabolic SAR. CSignalRSI Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Relative Strength Index. CSignalRVI Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Relative Vigor Index. CSignalStoch Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Stochastic. CSignalTRIX Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Triple Exponential Average. CSignalTEMA Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Tripple Exponential Moving Average. CSignalWPR Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Williams Percent Range.

Klassen für die Steuerung von offenen Positionen Beschreibung CTrailingFixedPips Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Steuerung offenen Positionen in einer festgelegten "Distanz" CTrailingMA Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Steuerung offenen Positionen aufgrund den Werten vom gleitenden Durchschnitt CTrailingNone Stub-Klasse von Algorithmen für Steuerung offenen Positionen CTrailingPSAR Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Steuerung offenen Positionen aufgrund den Werten des Indikators Parabolic SAR