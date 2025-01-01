DokumentationKategorien
Eine Reihe von Klassen zum Erstellen und Testen von Handelsstrategien

Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit Klassen für die Erstellung und Testen von Handelsstrategien und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Durch die Verwendung der Klassen für die Erstellung und Testen von Handelsstrategien sparen Sie Zeit bei der Entwicklung (und vor allem beim Testen) von Handelsstrategien.

Die Standardbibliothek MQL5 (in Bezug auf die Klassen für die Erstellung und Testen von Handelsstrategien) befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner Include\Expert.

Basisklassen von Expert Advisors

Beschreibung

CExpertBase

Die Basisklasse für die Klassen von Handelsstrategien

CExpert

Die Basisklasse der Handelsstrategie

CExpertSignal

Die Basisklasse für die Erstellung Handelsstrategiengeneratoren

CExpertTrailing

Die Basisklasse für die Steuerung von offenen Positionen

CExpertMoney

Die Basisklasse für die Implementierung von Algorithmen für Risiko- und Geldmanagement.

Klassen von Handelssignalen

Beschreibung

CSignalAC

Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Accelerator Oszillator.

CSignalAMA

Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Adaptive Moving Average.

CSignalAO

Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Awesome Oszillator.

CSignalBearsPower

Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Bears Power.

CSignalBullsPower

Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Bulls Power.

CSignalCCI

Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Commodity Channel Index.

CSignalDeM

Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators DeMarker.

CSignalDEMA

Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Double Exponential Moving Average.

CSignalEnvelopes

Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Envelopes.

CSignalFrAMA

Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Fractal Adaptive Moving Average.

CSignalITF

Das Modul von Zeit-Filterung der Signale.

CSignalMACD

Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators MACD.

CSignalMA

Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Moving Average.

CSignalSAR

Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Parabolic SAR.

CSignalRSI

Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Relative Strength Index.

CSignalRVI

Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Relative Vigor Index.

CSignalStoch

Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Stochastic.

CSignalTRIX

Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Triple Exponential Average.

CSignalTEMA

Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Tripple Exponential Moving Average.

CSignalWPR

Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Williams Percent Range.

Klassen für die Steuerung von offenen Positionen

Beschreibung

CTrailingFixedPips

Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Steuerung offenen Positionen in einer festgelegten "Distanz"

CTrailingMA

Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Steuerung offenen Positionen aufgrund den Werten vom gleitenden Durchschnitt

CTrailingNone

Stub-Klasse von Algorithmen für Steuerung offenen Positionen

CTrailingPSAR

Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Steuerung offenen Positionen aufgrund den Werten des Indikators Parabolic SAR

Klasse für Risiko- und Geldmanagement.

Beschreibung

CMoneyFixedLot

Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit einem festen Lot, das beim Einrichten angegeben war

CMoneyFixedMargin

Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit einem festen Marginniveau, das beim Einrichten angegeben war

CMoneyFixedRisk

Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit einem festen Risikowert, der beim Einrichten angegeben war

CMoneyNone

Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit einem minimalen Lot

CMoneySizeOptimized

Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit dem Volumen, das durch früheren Transaktionen definiert wird