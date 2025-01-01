- Basisklassen von Expert Advisors
- Module der Handelssignale
- Klassen von Trailing
- Klassen von Kapitalmanagement
Eine Reihe von Klassen zum Erstellen und Testen von Handelsstrategien
Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit Klassen für die Erstellung und Testen von Handelsstrategien und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.
Durch die Verwendung der Klassen für die Erstellung und Testen von Handelsstrategien sparen Sie Zeit bei der Entwicklung (und vor allem beim Testen) von Handelsstrategien.
Die Standardbibliothek MQL5 (in Bezug auf die Klassen für die Erstellung und Testen von Handelsstrategien) befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner Include\Expert.
|
Basisklassen von Expert Advisors
|
Beschreibung
|
Die Basisklasse für die Klassen von Handelsstrategien
|
Die Basisklasse der Handelsstrategie
|
Die Basisklasse für die Erstellung Handelsstrategiengeneratoren
|
Die Basisklasse für die Steuerung von offenen Positionen
|
Die Basisklasse für die Implementierung von Algorithmen für Risiko- und Geldmanagement.
|
Klassen von Handelssignalen
|
Beschreibung
|
Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Accelerator Oszillator.
|
Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Adaptive Moving Average.
|
Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Awesome Oszillator.
|
Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Bears Power.
|
Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Bulls Power.
|
Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Commodity Channel Index.
|
Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators DeMarker.
|
Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Double Exponential Moving Average.
|
Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Envelopes.
|
Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Fractal Adaptive Moving Average.
|
Das Modul von Zeit-Filterung der Signale.
|
Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators MACD.
|
Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Moving Average.
|
Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Parabolic SAR.
|
Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Relative Strength Index.
|
Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Relative Vigor Index.
|
Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Stochastic.
|
Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Triple Exponential Average.
|
Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Indikators Tripple Exponential Moving Average.
|
Das Modul von Signalen auf Basis der Marktmodelle des Oszillators Williams Percent Range.
|
Klassen für die Steuerung von offenen Positionen
|
Beschreibung
|
Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Steuerung offenen Positionen in einer festgelegten "Distanz"
|
Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Steuerung offenen Positionen aufgrund den Werten vom gleitenden Durchschnitt
|
Stub-Klasse von Algorithmen für Steuerung offenen Positionen
|
Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Steuerung offenen Positionen aufgrund den Werten des Indikators Parabolic SAR
|
Klasse für Risiko- und Geldmanagement.
|
Beschreibung
|
Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit einem festen Lot, das beim Einrichten angegeben war
|
Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit einem festen Marginniveau, das beim Einrichten angegeben war
|
Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit einem festen Risikowert, der beim Einrichten angegeben war
|
Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit einem minimalen Lot
|
Die Klasse implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit dem Volumen, das durch früheren Transaktionen definiert wird