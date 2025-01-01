- InitPhase
- TrendType
- UsedSeries
- EveryTick
- Open
- High
- Low
- Close
- Spread
- Time
- TickVolume
- RealVolume
- Init
- Symbol
- Period
- Magic
- ValidationSettings
- SetPriceSeries
- SetOtherSeries
- InitIndicators
- InitOpen
- InitHigh
- InitLow
- InitClose
- InitSpread
- InitTime
- InitTickVolume
- InitRealVolume
- PriceLevelUnit
- StartIndex
- CompareMagic
Open
Erhält den Wert eines Elements von der Open-Zeitreihe am angegebenen Index.
double Open(
Parameter
ind
[in] Der Index des Elements der Zeitreihe.
Rückgabewert
Der Wert eines Elements von der Open-Zeitreihe am angegebenen Index beim Erfolg, sonst EMPTY_VALUE.
Hinweis
Wert EMPTY_VALUE kann in zwei Fälle zurückgegeben werden:
- Die Zeitreihe wird nicht verwendet (das entsprechende Bit der Verwendung ist nicht festgelegt).
- Der Element-Index hat über die vorbereiteten Zeitreihendaten gegangen.