CompareMagic

Vergleicht den Wert der Identifikator (magic) mit dem angegebenen Wert.

virtual bool  CompareMagic(
   ulong  magic    // Identifikator
   )

Parameter

magic

[in]  ID wert für Vergleich.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die ID mit dem angegebenen Wert gleich sind, andernfalls false.