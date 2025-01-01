Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertBaseCompareMagic InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic CompareMagic Vergleicht den Wert der Identifikator (magic) mit dem angegebenen Wert. virtual bool CompareMagic( ulong magic // Identifikator ) Parameter magic [in] ID wert für Vergleich. Rückgabewert Gibt true zurück, wenn die ID mit dem angegebenen Wert gleich sind, andernfalls false. StartIndex CExpert