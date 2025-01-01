CompareMagic

Vergleicht den Wert der Identifikator (magic) mit dem angegebenen Wert.

virtual bool CompareMagic(

ulong magic

)

Parameter

magic

[in] ID wert für Vergleich.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die ID mit dem angegebenen Wert gleich sind, andernfalls false.